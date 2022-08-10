Kapadokya'daki kültürel varlıklara zarar iddiası yalanlandı

Kapadokya Alan Başkanlığı, kültürel tarihi varlıklarına zarar veren eski Ortahisar-Göreme yoluna alternatif güzergah çalışması hakkında manipülatif haberleri yalanlayarak detaylı bilgi verdi.

Türkiye'nin en önemli kültürel varlıkalarından biri olan Nevşehir'deki peribacaları, bu günlerde yol çalışması ile gündemde.

Bölgede devam eden çalışma, önce sosyal medyada sonra da birçok medya organında haber haline getirildi.

Yeni yol çalışması peribacalarını yok ediyor iddiası

Buna göre, Göreme-Ortahisar araasındaki ulaşımı sağlamak için başlatılan çalışmanın, tarihi ve doğal varlıkların talanına yol açtığı iddia edildi.

İş makinalarının milyonlarca yılda oluşan peribacalarına zarar verdiği iddiası üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kapadokya Alan Başkanlığı, yazılı bir açıklama yaparak detaylı bilgi verdi.

Tarihi alanlara zarar verildiği iddiasının yalanlandığı açıklamada, aksine halihazırda kullanılan Göreme Beldesini Ortahisar Beldesine bağlayan mevcut 2.8 kilometrelik yolun yaz aylarında artan araç trafiği, büyük tonajlı araçların geçişi ile tarihi varlıklara zarar verdiği beirtildi.

Havadan fotoğraflarla eski ve yeni yol

Havadan çekilen fotoğraflarla kullanımda olan yol ile yeni yolun tarihi varlıklara uzaklıkları ve etki alanları da görsel olarak göz önüne koyuldu.

Yapılan haberlerin manipülatif olduğu belirtilirken, yol inşasına başlamadan yapılan arkeolojik jeoradar çalışmaları kapsamında herhangi bir anomaliye rastlanmadığının altı çizildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Mevcut yol tarihi varlıklara zarar veriyor"

"Ortahisar-Göreme Yol Projesi hakkında çıkan çeşitli haberler, yapılan açıklamalar ve bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddialara ilişkin basın açıklamasıdır.

Göreme Beldesini Ortahisar Beldesine bağlayan mevcut 2.8 km lik yol, peribacaları, kaya oluşumları, tescilli kültür varlıkları ve kiliselerin önünden geçmektedir. Söz konusu yolu her gün yüzlerce ağır tonajlı araç yoğun bir şekilde kullanmakta ve arazi morfolojisi gereği kültür varlıklarına zarar vermektedir.

Turizm sezonlarındaki yoğun araç kullanımları da göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu yolun yakınındaki Tokalı kilise, Kızlar Manastırı, Elmalı kilise, Yılanlı kilise ve Karanlık kiliselere, titreşim ve atmosferik gazlar sebebiyle zarar gördüğü bilinmektedir.

"Alternatif bir yol çalışması gerekliliği doğmuştur"



Mevcut yolun sürdürülebilir olmadığı, doğal ve kültürel varlıkları olumsuz etkileyerek zarar verdiği ortaya çıkmış ve alternatif bir yol çalışması gerekliliği doğmuştur.

Alternatif yol çalışmaları 2.2 km uzunluğunda olup genişliği 5 ile 7 metre arasında değişen kadastral yol hattındadır.

"Yeni yol kaya oluşumlarının uzağından geçiyor"

Planlanan yol, kaya oluşumların uzağından geçmekte ve Saklı kiliseye 18 metre mesafededir.

Güzergâh çalışmalarından sonra arkeolojik jeoradar çalışmaları yapılmış herhangi bir taşınmaz kültür ve tabiat varlığına rastlanmadığı tespit edilmiştir.





"Yol çalışması ile sorunların giderilmesi amaçlanmıştır"

Ayrıca yol çalışmaları devam ederken bir bütün olarak Göreme Açık Hava Müzesi ile çevresine yönelik Çevre Düzenleme Projesi ve ulaşım planlaması çalışmalarına başlanılmıştır.

Söz konusu haberler kamuoyunu yanlış yönlendirmekte ve manipülatif olup, yapılan yol çalışması ile sorunların giderilmesi amaçlanmıştır.

Kapadokya Alan Başkanlığımız, sorumlu olduğu alandaki benzersiz tarihi, kültürel ve doğal değerleri koruma ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlama misyonu ve sorumluluğundan taviz vermeden görevini eksiksiz biçimde sürdürmeye kararlıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."