Kapadokya'da ilkbahar! Sıcak hava balon turları yeniden başladı Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da ilkbaharda canlanan doğa, balon turlarına katılan turistleri mest etti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki turizm merkezi Kapadokya, dört mevsim ilgi görmeye devam ediyor.

Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez tatil destinasyonları arasında yer alan bölgede, uzun süredir olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamıyordu.

Şimdilerde ilkbahar aylarına girilmesiyle birlikte bölgede hakim olan sıcak hava balon turları yeniden başladı.

Turistler anı ölümsüzleştirdi

Çiçek açan ağaçlarla kaplı vadilerin oluşturduğu manzara eşliğinde uçan balonlar, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görmeye başladı.

Sabahın ilk ışıklarıyla bölgenin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin kuşbakışı izlenmesine olanak sunan sıcak hava balonları, gökyüzüne yükseldi.

Çiçek ve balonların yansıttığı görüntüyü izleyen turistler, yamaçlarda fotoğraf çektirdi.

"Manzara harika"

Fransız turist Melissa Lakes, havaların ısınmasıyla yeryüzünün renklendiğini, arkadaşlarıyla geldiği bölgede de bu duruma şahit olduğunu belirterek, "Beş gündür Kapadokya'dayız. Hem hava şartlarının güzelliği hem de balonların oluşturduğu manzara harika." dedi.

"Manzarayı izledikçe tüylerim diken diken oluyor"

Rus turist Tatyana Vitaliev ise uzun süredir Kapadokya ve bölgenin simgelerinden sıcak hava balonlarını izlemek istediğini belirtti.

Ailesiyle geldiği bölgede ilkbaharın güzellikleriyle de karşılaştığını ifade eden Tatyana, "Kapadokya sanki rüya gibi bir yer. Buradaki atmosferi hissetmek bile bence çok etkileyici. Çevremdeki manzarayı izledikçe tüylerim diken diken oluyor. Kapadokya, herkesin mutlaka görmesi gereken bir yer." diye konuştu.

"Ağaçlar turistlere güzel bir görsel sunuyor"

Sıcak hava balon pilotu Ahmet Sarıtaş da olumsuz hava koşullarından dolayı bir süredir gerçekleştirilemeyen balon turlarının yeniden başlatıldığını anlattı.

Gayet keyifli bir uçuş gerçekleştirdiklerini vurgulayan Sarıtaş, şu ifadeleri kullandı:

Peribacaları bölgenin güzelliği, onların manzaraya her zaman katkısı var. Onun dışında, baharda vadi içlerinde uçtuğumuzdan dolayı çiçek açmış ağaçlar turistlere güzel bir görsel sunuyor.

Sıcak hava balonları; Kılıçlar, Güllüdere ve Aşıklar Vadisi üzerinde yaklaşık bir saat boyunca gezdi.