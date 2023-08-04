Kapadokya’ya yılın ilk 7 ayında 2 milyonu aşkın ziyaretçi geldi Her yıl yaz ve kış aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Kapadokya'da müze ve ören yerlerini yılın ilk 7 ayında 2 milyon 356 bin 49 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

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İHA

Yurdun dört bir yanında turizm hareketliliği yaşanıyor.

Yaz sezonu nedeniyle kimileri deniz, kum ve güneşi tercih ederken kimileri ise tarihi bölgeleri geziyor.

En çok ziyaret edilen bölge ise yerli ve yabancı turistin akın ettiği Kapadokya.

Müze ve ören yerlerine rağbet

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan yer alan Kapadokya bölgesi, peribacaları, doğal kaya oluşumu vadileri ve eşsiz güzellikleri ile müze ve ören yerlerinde yurt dışından ve yurt içinden gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

2 milyonu aşkın turist geldi

Kapadokya bölgesinde müze ve ören yerlerinde, Zelve ören yeri başta olmak üzere Göreme Açık Hava Müzesi, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı şehri, Açıksaray ören yeri, Karanlık Kilise, El Nazar kilisesi gibi ören yerlerini 2023 yılının ilk 7 ayında 2 milyon 356 bin 49 kişi ziyaret etti.

İlk sırada Göreve Açık Hava Müzesi var

1 milyon 4 bin 666 kişi ile en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinin başında Göreme Açık Hava Müzesi yer aldı.

İkinci sıradaki Zelve ören yerini 943 bin 669 kişi, üçüncü sıradaki Kaymaklı yeraltı şehrini 502 bin 137 yerli ve yabancı turist gezdi.