Kapadokya'ya ziyaretçi akını! İlk 8 ayda 3 milyonu aşkın turist geldi Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya, ağustos ayında 697 bin 778 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

DHA

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki turizm merkezi Kapadokya, dört mevsim ilgi görmeye devam ediyor.

Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez tatil destinasyonları arasında yer alan bölge, bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Ağustosta 697 bin turist geldi

Yurdun dört bir yanındaki turist akınından nasibini alan bölgede; Nevşehir, Ürgüp, Hacı Bektaş Veli türbesi ile Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Ürgüp Şahinefendi köyü Sobesos Antik Kenti ve Hacıbektaş Atatürk Evi ziyaret edildi.

Ağustos ayında toplam ziyaretçi sayısı ise 697 bin 778'e ulaştı.

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En fazla ziyaret Hacıbektaş Veli Müzesi'ne

Hacıbektaş Veli Müzesi, 285 bin 200 ziyaretçi ile Kapadokya bölgesinde ağustos ayında en fazla ziyaret edilen yer oldu.

8 ayda 3 milyonu aşkın ziyaretçi

Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri yılın ilk 8 ayında, ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı 3 milyon 53 bin 827 olarak belirtildi.

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde ise bölgeyi 2 milyon 544 bin 909 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)