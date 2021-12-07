Kapadokya'yı 11 ayda ziyaret eden turist sayısı 2 milyonu geçti

Doğal güzellikleriyle hayran bırakan Kapadokya, 2021 yılı Ocak ve Kasım ayları arasında 2 milyon 160 bin 583 turist ağırladı.

Türkiye'nin doğal güzellikleri açısından en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'yı, 2021 yılının Ocak ve Kasım ayları arasında ziyaret eden turist sayısı 2 milyon 160 bin 583 oldu.

SADECE KASIM AYINDA 242 BİN 826 TURİST

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre; Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yerleri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni, yalnızca kasım ayında 242 bin 826 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

GEÇEN SENE 87 MİLYONUN ÜZERİNDEYDİ

Geçen senenin kasım ayında kenti ziyaret eden turist sayısı ise 87 bin 700 olmuştu.





















