- Haberler
- Gündem Haberleri
- Kapadokya'yı gezen turist çukura düştü
Kapadokya'yı gezen turist çukura düştü
Peribacaları bölgesinde yürüyüş yaparken kendini bir anda çukurda bulan 35 yaşındaki Güney Koreli turist, AFAD ekiplerinin yardımıyla kurtuldu.
- 26.04.2022 - 12:41
Türkiye'nin turizm merkezlernden biri olan Kapadokya'ya gelen Güney Koreli Eunsoon Kwak, Kızılçukur Vadisi'nde talihsiz bir kaza yaşadı.
Peribacalarının olduğu alanda yürüyüş yaparken dengesini kaybeden turist, 5 metre derinlikteki çukura düşerek yaralandı.
Bir saatin sonunda kurtulabildi
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından turisti mahsur kaldığı yerden çıkardı. Yaralı turist, sağlık görevlilerince ambulansa sedyeyle taşındıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.