Petrol
101.62
-0.53%
Euro
15.80
-0.19%
Dolar
14.79
0.14%
Altın
906.19
0.47%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
599.774
4.75%
BTXN Coin
20.74
3.08%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Kapadokya'yı gezen turist çukura düştü

    Peribacaları bölgesinde yürüyüş yaparken kendini bir anda çukurda bulan 35 yaşındaki Güney Koreli turist, AFAD ekiplerinin yardımıyla kurtuldu.
    • 26.04.2022 - 12:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kapadokya'yı gezen turist çukura düştü

    Türkiye'nin turizm merkezlernden biri olan Kapadokya'ya gelen Güney Koreli Eunsoon Kwak, Kızılçukur Vadisi'nde talihsiz bir kaza yaşadı.

    Peribacalarının olduğu alanda yürüyüş yaparken dengesini kaybeden turist, 5 metre derinlikteki çukura düşerek yaralandı.

    Bir saatin sonunda kurtulabildi

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından turisti mahsur kaldığı yerden çıkardı. Yaralı turist, sağlık görevlilerince ambulansa sedyeyle taşındıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kapadokya yı gezen turist çukura düştü #1

    Kapadokya yı gezen turist çukura düştü #2

    Kapadokya yı gezen turist çukura düştü #3

    Kapadokya yı gezen turist çukura düştü #4


    İlginizi Çekebilir

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    Ukrayna'da merto istasyonlarında geçen 2 ay
    Dünya

    Ukrayna'da merto istasyonlarında geçen 2 ay

    Erzincan'da aracıyla husumetlisine çarptı
    Gündem

    Erzincan'da aracıyla husumetlisine çarptı

    Görüş Bildir