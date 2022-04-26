Kapadokya'yı gezen turist çukura düştü

Peribacaları bölgesinde yürüyüş yaparken kendini bir anda çukurda bulan 35 yaşındaki Güney Koreli turist, AFAD ekiplerinin yardımıyla kurtuldu.

Türkiye'nin turizm merkezlernden biri olan Kapadokya'ya gelen Güney Koreli Eunsoon Kwak, Kızılçukur Vadisi'nde talihsiz bir kaza yaşadı.

Peribacalarının olduğu alanda yürüyüş yaparken dengesini kaybeden turist, 5 metre derinlikteki çukura düşerek yaralandı.

Bir saatin sonunda kurtulabildi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından turisti mahsur kaldığı yerden çıkardı. Yaralı turist, sağlık görevlilerince ambulansa sedyeyle taşındıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.