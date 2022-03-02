Kapalı alanlarda maske yasağı kalktı mı? AMV, market, toplu taşıma...

Bir süredir kaldırılacağı konuşulan maske yasağı için son karar bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak. Peki kapalı alanda da maske yasağı sona erecek mi? İşte ayrıntılar...

Dünya yaklaşık 2 senedir maskelerle yaşıyor...

Açık ve kapalı alanlarla maske takma zorunluluğunu birçok ülke kenara bıraksa da, Türkiye'de özellikle varyantların da tehdidiyle devam ediyordu.

Ancak bir süredir maske yasaklarının rafa kaldırılacağı haberleri de gündemdeydi.

Konuya dair müjdeli haber ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca son açıklamasında 'Bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere' dedi.

Peki kapalı alanda maske yasağı kalktı mı? AVM'den, markette, toplu taşımada maske takmak zorunlu mu? İşte konunun detayları...

KAPALI ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 18.00'de yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu." dedi.

Kapalı ve açık alanlarla maske takma zorunluluğuna dair tüm detaylar, Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından netleşecek.