Kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Kurulun en önemli toplantılarından biri olacak" dediği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri kameraların karşısına geçti.

Merakla beklenen kararı açıkladı

Salgının çıkışından bu yana hizmetlerini sunan görevlilere teşekkür ederek sözlerine başlayan Erdoğan, Türkiye'nin koronavirüs sürecindeki başarılarının altını çizdi.

Erdoğan daha sonra kapalı alanlarda uygulanan maske zorunluluğuyla ilgili alınan kararı kamuoyuyla paylaştı.

Kapalı alanlarda uygulanan maske zorunluluğu kaldırıldı ViDEO

Kapalı alanlarda uygulanan maske zorunluluğu kaldırıldı

Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır kapalı ortamlarda uygulanan maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında bir müddet daha zorunluluğun devam edeceğini sözlerine ekledi.

"Toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında bir süre daha devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Salgının artık kitlesel bir tehdit olarak çıkmasıyla birlikte avrupa ülkelerinin tamamı kısıtlamaları kaldırmıştır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır kapalı ortamlarda kullanılan maske zorunluluğu kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir."