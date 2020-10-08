Kapalı Maraş bugün açılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 'hayalet şehir' Kapalı Maraş, 46 yıl sonra bugün açılıyor.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 1974'ten bu yana kapalı olan kıyı beldesi Maraş'ın açılacağını duyurmuştu.

Haberin üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'nin Maraş konusunda KKTC'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söylemişti.

Büyük gün geldi ve Maraş bugün açılıyor.

RUM YÖNETİMİ EL KOYMUŞTU

1974'te Kıbrıs adası ikiye bölünmeden hemen önce Gazimağusa kentinin bir kıyı beldesi olan Maraş, Akdeniz'in en önemli tatil merkezlerinden biri olarak görülüyordu.

Öyle ki yıldızı parlayan Maraş'ın ismi Beyrut ile yan yana anılır duruma gelmişti.

1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın son günününde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen Maraş, daha sonra yapılan anlaşmalar çerçevesinde yerleşim ve iskana kapatıldı. Maraş'ta savaş öncesi dönemde Türklere ait birçok araziye, Rum yönetimi tarafından el konularak Rumlara ve İngilizlere verildiği iddia ediliyordu.

SADECE BM'YE AİT BİR BİNA VAR

Halihazırda girişin yasak olduğu Maraş'ta sadece Birleşmiş Milletler'e ait bir bina bulunuyor. Bu binanın yaklaşık 400 metre ilerisinde ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir orduevi bulunuyor.

2016 öncesinde kentte ziyarete açık olan yer Maraş İkon Kilisesi'ydi ancak kilise de 2016 yılından itibaren ziyarete kapatıldı.

Annan Planı'na göre kapalı Maraş, Rum tarafının denetimine bırakılacaktı. Ancak yapılan referandumda Annan planı Kıbrıs Türk'lerince kabul edilmesine rağmen, Kıbrıs Rumları tarafından reddedilince, bu gerçekleşmedi.