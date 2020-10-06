KKTC Başbakanı Tatar, perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşmesi sonrası, KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Merasimi’ne video konferansla bağlandı.

ERSİN TATAR, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA BİRLİKTE KAPALI MARAŞ'I MÜJDELEDİ

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilen basın toplantısında Kapalı Maraş’ın açıldığını duyurdu.

Kapalı Maraş perşembe günü açılıyor- İZLE

Ersin Tatar’ın Kapalı Maraş'la ilgili konuşması şu şekilde:

"Kapalı Maraş'ın yeniden açılması konusuyla ilgili yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum.

Barış Harekatı ardından Maraş da kendi kaderine terk edilmişti. 90'lı yıllarda defalarca masaya getirilmesine rağmen Rum Kesimi nedeniyle neticeye kavuşturulamamıştır. 2019'da halkımıza verdiğimiz sözlerden birisi Kapalı Maraş'ın açılmasıydı.

Çalışmalarımızı bir aşamaya getirdik ve ilk somut adımı atıyoruz. Kendi toprağımızdan kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz.

"HALKIMIZ PERŞEMBE SABAH İSTİFADE ETMEYE BAŞLAYACAK"

Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş dahilinde istifade etmeye başlayacak.

Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz. Taşınmaz mal komisyonu 74 öncesi hak sahiplerinin yeniden evlerine-iş yerlerine temin edecek faaliyetleri sürdürmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da elbette dikkate alınmaktadır.

Maraş meselesinde yeni bir safhaya geçiyoruz. Maraş'ta attığımız bu geri dönülmez adımın KKTC'ye, tüm hemşehrilerimize ve adanın tamamına hayırlı olmasını diliyorum."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kapalı Maraş'ın perşembe günü açılacak olmasıyla ilgili 'Hayırlı olsun' dedi.

"KKTC BÜYÜDÜKÇE, ZENGİNLEŞTİKÇE, GÜÇLENDİKÇE AMBARGO ZİNCİRLERİ BİRER BİRER KIRILMAYA BAŞLANACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kapalı Maraş'la ilgili açıklamaları ise şöyle:

"Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız. Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş'ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz.

(Maraş) Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır.

KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır. Türkiye'nin siyasi, diplomatik ve askeri gücünün de desteğiyle Kıbrıs'ta artık eskilerin 'zor oyunu bozar' dediği yere doğru gidiyoruz."