Kapalı Maraş yıl sonunda açılıyor

KKTC yönetimi, Türkiye'den aldığı destekle yıl sonuna kadar Kapalı Maraş'ı açmayı hedefliyor. Bölgenin turizme kazandırılması büyük bir gelir sağlayacak.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'ye gelerek üst düzey görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Başbakan Tatar, 46 yıldır kimsenin giremediği Kapalı Maraş'la ilgili yapılacak düzenlemeleri anlattı.

HEDEF YIL SONU AÇILIŞ

46 yıldır kapalı olan bölgenin turizme kazandırılması için çalışmaların bir an önce başlayacağını söyleyen Tatar, hedefin yıl sonu olduğunu belirtti.

YUNAN-RUM RAHATSIZ

Yunanistan ve Rum yönetimi tarafından tepkiyle karşılanan bu adımlara rağmen; Türkiye, KKTC yönetimine desteğini esirgemeyecek.

İMAR VE ALTYAPI

Kapalı Maraş'ta koronavirüs nedeniyle sekteye uğrayan çalışmalara hız verilecek. Şehrin imarı için özel bir çalışma yapılacak, altyapı sistemi tamamen yenilenecek.

RUM VE İNGİLİZLERİN MAL VARLIĞI

Türkiye gazetesinin haberine göre; ayrıca şehirde yapılan envanter çalışmasında gayrimenkullerin büyük bölümünün KKTC’deki vakıflara ait olduğu belirlendi. Maraş’ta Rum ve İngilizlere ait turistik otel ve konutlar ile arsalar da bulunuyor. Maraş’ın açılması sürecinde mülklerin sahip ve mirasçılarından KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurmaları istenecek. AİHM’in onay verdiği komisyon, mülkiyet davaları için iade, takas ya da tazminat kararı alıyor. Maraş’ta işletmesi bulunan İngiliz, ABD ve Alman şirketlerine de aynı çağrı yapılacak, imara katkı karşılığı malları iade edilebilecek.

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