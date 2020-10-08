Kapalı Maraş'ta deniz keyfi

KKTC'de 'Hayelet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş kademeli olarak halka açıldı.

46 yıl sonra Maraş bölgesini gezen Kıbrıs Türk halkı büyük mutluluk yaşarken, Türkiye'ye de teşekkür ettiler.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ise Kapalı Maraş’ın bir kısmının her gün 09.00-17.00 saatleri arasında, halkın yaya ziyaretine açıldığını duyurdu.

Bu anları yaşayanlar ise bol bol fotoğraf çekilirken bazıları da denize girdi.

"YAŞASIN TÜRKİYE"

Dubai'den Kapalı Maraş'ın açılması için KKTC'ye gelen Kıbrıs Türkü Gulnaz Nejmi, "İnanılmaz duygular içerisindeyim. Ailemin küçüklüğü bu bölgede geçti, şu anda o tarihi sokaklarda yürüyorum. Yaşasın Türkiye." dedi.

"ESKİ ANILARIM CANLANDI"

18 yaşına kadar Kapalı Maraş'ta yaşayan 64 yaşındaki Sonay Akyay da duygularını, "Ne anlatabilirim ki, ağlamak istiyorum. Bu tarihi ana tanıklık ettiğim için şükürler olsun. Eski anılarım canlandı bu caddelerde. Demokrasi Caddesi'nde çok anılarımız oldu, ailemizle buralarda çok gezdik." diye anlattı.

1974'ten sonra ilk kez Kapalı Maraş'ın sahiline inen Işın Kocatepe de "Duygularımı nasıl anlatabilirim ki, teşekkürler Türkiye’miz. İyi ki buranın açılması kararına destek verildi. Burada anılarımız, yaşadıklarımız var." dedi.