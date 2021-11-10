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Kapalıçarşı'da Atatürk dayağı: Saygı duruşunda bulunmayınca darbettiler

Kapalıçarşı'da Atatürk dayağı: Saygı duruşunda bulunmayınca darbettiler

Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 9'u 5 geçe Kapalıçarşı'da yapılan saygı duruşu esnasında yürümeye devam eden bir kişi, çevredekiler tarafından dayak yedi.