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- Kapalıçarşı'da Atatürk dayağı: Saygı duruşunda bulunmayınca darbettiler
Kapalıçarşı'da Atatürk dayağı: Saygı duruşunda bulunmayınca darbettiler
Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 9'u 5 geçe Kapalıçarşı'da yapılan saygı duruşu esnasında yürümeye devam eden bir kişi, çevredekiler tarafından dayak yedi.
- Haber Merkezi
- 10.11.2021 - 20:29
- Güncelleme : 10.11.2021 - 22:58
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü, yurdun dört bir düzenlenen çeşitli törenlerle anıldı.
Ata'nın hayatını kaybettiği saat olan 9'u 5 geçe vatandaşlar saygı duruşunda bulunurken, tarihi Kapalıçarşı'da istenmeyen bir görüntü meydana geldi.
KAPALIÇARŞI'DA 'NİYE SAYGI DURUŞUNDA DEĞİLSİN' DAYAĞI
Esnaflar dükkanlarının önünde saygı duruşunda bulunurken, bir kişinin çarşıda yürüdüğü görüldü. Şahıs bu esnada çevredekiler tarafından saldırıya uğradı.
BEKLESENE UYARISINA 'NE BEKLEYECEĞİM' DİYE TEPKİ GÖSTERDİ
Kendisine yapılan "Beklesene" uyarısına, "Ne bekleyeceğim?" diyerek tepki gösteren kişinin darbedildiği anlar, bir başka vatandaş tarafından kaydedildi.
O anlar kameralara böyle yansıdı.
Kapalıçarşı'da Atatürk dayağı: Saygı duruşunda bulunmayınca darbettiler