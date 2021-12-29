Kapalıçarşı'da koronavirüs aşı uygulaması

2 gün sürecek uygulamanın ilk gününde aşı olan esnaf ve vatandaşlar, aşının ayaklarına kadar gelmesinden mutlu oldukları söyledi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kapalıçarşı'nın Yönetim Kurulu binasında aşı uygulama odaları oluşturdu.

Yoğun iş temposundan dolayı hastanelere veya aile hekimlerine gidemeyen esnaf, işlerinde aksaklık yaşamadan aşılarını Kapalıçarşı’da oldu.

KAPALIÇARŞI'DA RANDEVUSUZ AŞI İMKANI

Çarşı esnafı, aşı uygulamasına yoğun ilgi gösterdi. Uygulamada BioNTech ve Sinovac aşısı imkanı sunuldu.

Çarşı esnafı, çalışanları ve çarşıya gelen ziyaretçiler bu imkandan yararlandı.Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş da 4. doz aşısını yaptırdı.

"RANDEVUSUZ AŞI YAPMAK ÜZERE MEKANI İMKAN OLARAK VERDİK"

Aşı uygulamaları hakkında konuşan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, “İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu iş birliğiyle 2 gün ancak sahadan verebildiler. 2 gün içerisinde Kapalıçarşı ofisimizde, esnafımız, maliklerimizi, çalışanları ve ziyaretçileri, aşı hakkı olanları randevusuz aşı yapmak üzere mekanı imkan olarak verdik” dedi.

"2 GÜN BOYUNCA YÜZLERCE AŞI OLACAKLAR"

Kapalıçarşı’da 25 binin üzerinde esnafın olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "2 gün boyunca yüzlerce insan arka arkaya aşılarını olacaklar. Biz bunu çok önemsiyoruz. Bu konuda da desteğimizi verdik. Anonslarımızla, SMS’lerle Kapalıçarşı’ya bunu ilan ediyoruz. Bunu duyanlar da iştirak ediyorlar. Aşılama konusunda tavrımız net. Aşıyı herkes olmalı. Bu bir çaredir. 2 gün boyunca gün boyu hizmetlere devam edecekler. Kendim de dahil olmak üzere hepimiz aşılanacağız" dedi.

"İŞ KAYBI OLMAMIŞ OLACAK"

Kapalıçarşı’daki aşı uygulamasını olumlu bulduğunu ifade eden esnaf Ömer Mang, "Pandemi tekrardan hızlanmaya başladığı zamanda oldu. Çok güzel zamanda yapıldı. Çok iyi bir çalışma. Herkesi tebrik ediyorum. Biz çalışanlar için iyi oldu. En azından iş kaybı olmamış olacak. Derneğe teşekkür ederiz." dedi.

"AYAĞIMIZA KADAR GELMESİ İYİ OLDU"

İlk 2 dozu Kapalıçarşı’da yaptırdığını dile getiren esnaf Hamit İzci, "Üçüncü dozu da burada yaptırıyorum. Ayağımıza kadar gelmesi gayet iyi oldu, memnunuz. Sabah kalkıp işe geliyoruz. Akşam da gidiyoruz. Geç vakit olduğu için bütün işlerimi aksıyor. Bu açıdan buraya gelmesi iyi oldu." diye konuştu.

"HERKES AŞI OLMAYA ÖZEN GÖSTERSİN"

Herkesi aşı olmaya davet eden Kapalıçarşı esnafı, "Gün içerisinde geldiler. Aşımızı olduk. Gerçekten çok başarılı. Kapalıçarşı yönetim kuruluna ve Sağlık Bakanlığı’na çok teşekkür ederim. Herkes aşı olmaya özen göstersin." şeklinde konuştu.