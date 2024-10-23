Kapatılmıştı! Roblox, Türkiye'de ofis açacak

Haber Merkezi

'Terör propagandası', 'çocuk istismarı' ve 'cinsel içerikli' paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle erişim engeli getirilen çevrim içi oyun platformu Roblox, geri adım attı.

Şirket, endişeleri gidermek için Türkiye'de ofis açma kararı aldı.

"İŞBİRLİĞİ YAPMAYA KARARLIYIZ"

Roblox adına yapılan açıklamada, "Roblox'un, öğrenme, yaratıcılık ve anlamlı bağlantılar sağlama platformu sunarak Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Ülkenin özel ihtiyaçlarını ele almak için yetkililerle işbirliği yapmaya kararlıyız." denildi.

"TÜRK YASALARINA SAYGILIYIZ"

Roblox'un açıklamasında şu sözlere yer verildi: "Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içindeyiz.”