Kapıkule Sınır Kapısı'nda 16 ton 150 kilo asit anhidrit ele geçirildi

Türkiye'ye giriş yapan Hırvatistan plakalı tırda arama yapan ekipler, 16 ton 150 kilo asit anhidrit ele geçirirken, 2 sürücü gözaltına alındı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen ve 20 ton kağıt taşıdığı beyan edilen Hırvatistan plakalı 2 tırı durdurdu.

ELEKTRONİK DÜZENEK YERLEŞTİRİLMİŞ

Durdurulan 2 tırın mühürsüz olduğunu belirledi.

Ekipler şüpheli gördükleri araçları X-Ray taramasına sevk etti.

Detaylı taramadan geçirilen tırların birinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine hangara alınan tırlarda yapılan kontrollerde, tırın plakasına özel olarak yerleştirilen elektronik bir düzeneğin olduğu ve bu düzenek sayesinde sürücünün bir düğmeye basarak plakayı değiştirebildiği saptandı.

Tırın dorsesinde yapılan incelemede 8 parçadan ibaret olması gereken kağıt yükünün yalnızca 2 parçasının bulunduğu, dorsenin kalanının ise içerisinde kimyasal sıvı bulunan varillerle dolu olduğu görüldü.

16 TON 150 KİLO ASİT ANHİDRİT BULUNDU

Analizi yapılan sıvıların eroin yapımında kullanılan 14 varil içinde 16 ton 150 kilo asit anhidrit olduğu belirlendi.

Ele geçirilen asit anhidritlerden yaklaşık 8 ton eroin imal edilebileceği belirtildi. Diğer tırın yapılan kontrolünde de plaka değiştirmek için özel düzenek sistemi kurulduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmaya 2 tır sürücüsü ifadelerinde, kaçakçıların bu düzenekler sayesinde yalnızca yasal yük taşıyan tırı iki ayrı plaka ile iki ayrı araçmış gibi kontrol ettirmek istediği, böylece diğer tırın kontrolden kaçırılmasının planladığını anlattığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ele geçirilen uyuşturucu hammaddesi ile 2 tıra el konuldu.

YOLCU OTOBÜSÜ ARANDI

Öte yandan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir tır çok sayıda tabanca şarjörü, yolcu otobüsünde yapılan aramada 600 bin lira değerinde 93 el dokuması halı, bir tır ise el yapımı 133 bin lira değerinde porselen yemek takımı parçaları ele geçirildi.