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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 50 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 50 milyon liralık uyuşturucu operasyonu Narkotik ekipleri, yeni bir operasyon için Kapıkule Sınır Kapısı'nda harekete geçerek hassas burunlu dedektör köpek desteğiyle 2 tırın çekici kısmı 58 kilogram Ecstacy hap tespit etti.