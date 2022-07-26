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    Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçiler dönüş sevinci yaşadı

    Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.
    • 26.07.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 14:19
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    Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçiler dönüş sevinci yaşadı

    Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin, yaz tatili için anavatana dönüş hareketliliği sürüyor...

    Memleket özlemiyle yıllık izinleri için gün sayan vatandaşlar, uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Türkiye’ye ulaştı.

    Türkiye'ye girişte Türk bayrağı ve ezan sesiyle karşılaşan gurbetçiler, vatan toprağına kavuşmanın sevincini yaşadı.

    "Vatanın her şeyini özledik"

    Fransa'dan yollara düşen gurbetçi Selahattin Kaymaz, ailesiyle Türkiye'ye geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

    Tarifsiz duygular yaşadıklarını belirten Kaymaz, "Türkiye'ye gelince gerçekten yorgunluk kalmıyor. Duygulanıyoruz, mutluyuz. Vatanın her şeyini özledik. Her sene gelmeye çalışıyoruz, salgın nedeniyle son yıllarda biraz zorlanmıştık. Allah'a şükür sıkıntı olmadan geldik. Kapıkule'de işlemler basit oldu. Samsun'un Havza ilçesindenim. İlçemi, memleketimi, her şeyi özledim." dedi.

    Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçiler dönüş sevinci yaşadı VİDEO

    Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçiler dönüş sevinci yaşadı #1

    "Bayrağımıza kavuştuk"

    Almanya'dan gelen Cemal Korkmaz ise Türkiye'ye girişte Türk bayrağı açarak sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

    Vatan hasretinin farklı olduğunu anlatan Korkmaz, "Türkiye'ye geldik, çok mutluyuz. Bayrağımıza kavuştuk, Allah herkese bu duyguyu yaşamayı kısmet etsin." ifadesini kullandı.

    Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçiler dönüş sevinci yaşadı #2

    "Vatan hasreti bir başka"

    AA'nın aktarımına göre; Salih Koçak da sınırdan geçişte Türk bayrağını görünce gururlandıklarını belirterek, "Tüylerim diken diken oluyor. Orada gurbetteyiz. Vatan hasreti bir başka. Türkiye'ye girince sevinç duyuyoruz." diye konuştu.

    Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçiler dönüş sevinci yaşadı #3

    Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçiler dönüş sevinci yaşadı #4


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