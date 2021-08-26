Kapıkule Sınır Kapısı’nda, gurbetçilerin dönüş yolu çileye dönüştü

Bulgaristan ve diğer ülkelerde yapılan işlemlerin yavaş ilerlemesi, gurbetçilerin dönüş yolunu çile yoluna çevirdi. Vatandaşlar, Kapıkule Sınır Kapısı’nda sıra beklerken gölgeliklere uzandı.

Yıllık izinleri biten gurbetçiler, memleketlerinde geçirdikleri tatillerinin ardından yeniden yollara düştü.

Fakat gurbetçilerin dönüş yolu, Bulgaristan ve diğer ülkelerin saatler süren işlemleri nedeniyle tam anlamıyla bir çileye dönüştü.

Dönüş hüznünün yanı sıra yol eziyeti de çeken gurbetçi vatandaşlar Edirne’de, Kapıkule Sınır Kapısı’nda oluşan kilometrelerce kuyrukta yorgun düştü.

Binlerce gurbetçi saatler süren işlemlere dayanamayarak, kendilerini araçların dışına atıp buldukları gölgeliklerde uzanarak serinlemeye çalıştı.

Yaşanan yoğunluktan şikayetçi olan vatandaşlar, bu olaya bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

“GELDİĞİMİZDE BURADA YİNE BİNE YAKIN ARAÇ VARDI”

Kapıkule’de sıra bekleyen gurbetçilerden Metin Duran, yaşadıkları sıkıntıyı şu ifadelerle dile getirdi:

“İstanbul’dan biz sabah saat 9 buçukta geldik. Saat şu anda 3 buçuk ve halen buradayız. Daha pasaport kontrolünden bile geçemedik. Bekliyoruz bakalım. Allah kolaylık versin.





Kapıkule çok kalabalık olduğu için insanlar oturacak ve serin yer bulamıyor. Yani o kadar çok yoğunluk vardı ki biz geldiğimizde burada bine yakın araç vardı. Bu araçların içinde 4’er insan sayarsan 4 bin insan eder. Sığınacak yer yok. Artık insanlar sığınacak gölgelik bir yer bulamayınca ağaç gölgesi olsun, araba gölgesi olsun, gölgelik bir yer bulunca orada oturup dinleniyorlar.”





“SÖZ KONUSU VATAN İSE GERİSİ TEFERRUAT”

Gurbetçilerden Ahmet İnceyol ise şu sözleri kaydetti:

"Türkiye’de güzel bir tatilimiz oldu. Malum pandemi sebebiyle biz gurbetçiler 2 sene boyunca gelemedik. Sabah saat 10.00'da Sakarya’dan buraya geldim. Yaklaşık 5-6 saat burada bekleme süremiz oldu, daha da bekleyeceğiz gibi görünüyor. Problem değil söz konusu vatan ise gerisi teferruat diyoruz.”

Kapıkule Sınır Kapısı’nda, gurbetçilerin yolculuğu çileye dönüştü VİDEO



"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINIRSA ÇOK MUTLU OLURUZ”

Almanya’ya gitmek için dönüş yolculuğuna çıkan gurbetçi Metin Taşkın ise, “Aile bütünlüğünü ziyaret etmek amacıyla çıktık yollara, şu anda gümrük kapılarında beklemekteyiz. Bulgaristan’da yaşanan sıkıntılardan dolayı bu şekilde rezil rüsva oluyor millet, gerekli bir önlem alınırsa çok mutlu oluruz.” dedi.

“SAATLERCE MAĞDUR OLUYORUZ”

Almanya’ya doğru dönüş yolculuğu için bekleyen Mehmet Karadağ, “Saat 10.00’dan beridir burada sıra bekliyoruz. Çocuklarımız burada perişan durumdalar yoğunluk çok fazla yani ilgili makamlardan rica ediyoruz bu sorunları çözsünler. Her sene bu sıkıntı var gurbetçiler burada giderken perişan oluyorlar, saatlerce mağdur oluyoruz. Burada bekleme süreleri çok uzun oluyor.” ifadelerini kullandı.