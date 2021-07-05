Avrupa’dan gelen gurbetçilere kolaylık sağlamak amacıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nda mobil aşı merkezi kuruldu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kapıkule Sınır Kapısı’nda mobil aşılama merkezi kuruldu.

T.C. kimlik numarası, mavi kart sahibi ya da çifte vatandaşlığı olanlara herhangi bir evrak zorunluluğu olmaksızın aşı yapılmaya başlandı.

Avrupa’dan Türkiye’ye tatil için gelen vatandaşlara 24 saat boyunca aktif olan merkezlerde aşı hizmeti sunuldu.

Vatandaşlar için bölgeye yönlendirme tabelaları yerleştirildi.

“AŞILARIMIZI ÜCRETSİZ BİR ŞEKİLDE YAPTIRABİLİRLER”

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, uygulamaya yönelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Kapıkule'de Sınır Kapısı'ndaki aşılama merkezini aktifleştirdik. Tüm vatandaşlarımız, T.C. kimlik numarasına sahip tüm vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşılarımızı ücretsiz bir şekilde yaptırabilirler.

“ÖNCELİĞİMİZ GURBETÇİLERİMİZ”

Tabii ki önceliğimiz bu merkezde gurbetçilerimiz. Kapıdan gelen gurbetçilerimizin aşılanmasını sağlamak.

Ama gerek yurtdışına çıkan vatandaşlarımız gerekse Edirne halkımız, istediği zaman 24 saat açık olan bu aşı merkezimize başvurup aşılarını yaptırabilirler.

Yeter ki aşılar kendilerine tanımlanmış ve yaş grupları tutmuş olsun.





“TABELALAR YARIDIMIYLA DİREKT AŞI ALANIMIZA GELEBİLİYORLAR"

Kapıkule'den girdikten sonra zaten yönlendirme tabelalarımız var. Bu tabelalar yardımıyla direkt aşı alanımıza gelebiliyorlar. Sadece T.C. kimlik numaraları olması yeterli. Numaralarını bize verdikten sonra aşı uygulaması üzerinden biz kendilerini aşılayabiliyoruz.”

AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya aşılama merkezini ziyaret etti.

Sırakaya, "Biliyorsunuz bu süreç içerisinde yurtdışındaki vatandaşlarımızdan, yurtdışı vatandaşı olup mavi kart sahibi olanlar ya da çifte vatandaşı olanlar veyahut sadece Türkiye vatandaşı olanların Türkiye'de Kapıkule'ye geldikten sonra bu alanda artık aşılama imkanı var.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda mobil aşı merkezi kuruldu VİDEO



Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımıza da gösterdikleri hassasiyet, yurtdışındaki vatandaşlarımızın, bu ülkenin vatandaşları gibi asli unsuru olduğunu hissettirdikleri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“YURT DIŞINDA BÖYLE BİR HİZMET GÖRMEDİM”

Almanya'dan gelerek aşılama merkezinde aşısını yaptıran İbrahim Ayber, "Aşı merkezini tesadüfen gördüm, görür görmez de aşımı yaptırmak istedim. Arkadaşlar yardım ettiler.

Ben de aşımı oldum ve vatandaşlık görevimi yaptım. Hizmet karşısında gerçekten şaşırdım. İlk doz aşımı oldum. Yurt dışında böyle hizmet pek görmedim. Yol güzergahlarında böyle bir hizmet yok. Çok güzel bir uygulama. Aslına bakarsanız şaşırdım.” sözlerini kaydetti.