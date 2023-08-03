Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk! Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı Tatilin yavaş yavaş sona gelmesiyle birlikte yaz sıcaklığında birçok sınır kapısında sıraya giren gurbetçiler burukluk yaşayarak ülkeden ayrılıyor.

AA

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Yaz tatilinin sonuna geliniyor...

Haziran ayında okulların tatil olmasıyla birlikte ailecek Türkiye'ye gelen gurbetçiler, 15 gün ile 1 ay arasında yaptıkları tatilin sonuna geldi.

Bunun ardından gurbetçiler için dönüş yolculuğu başladı.

Yıllık izinlerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönüyor.

Gurbetçilerin buruk vedası

Kapıkule Sınır Kapısı önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıcak havada gümrükte sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarından dönüş yoluna geçen gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

"Gelecek seneyi şimdiden iple çekiyoruz"

İrfan Türker de ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini dile getirdi.

Almanya'ya döndüğünü ve Türkiye'den ayrılmanın çok zor olduğunu anlatan Türker, "Ailemizin yanından gözyaşlarıyla ayrıldık. Gelecek seneyi şimdiden iple çekiyoruz." diye konuştu.

Tatilde ailesini ziyaret ederek bol bol gezdiklerini anlatan İbrahim Terkivatan ise sevinçle geldikleri ana vatanlarından üzüntüyle ayrıldıklarını vurguladı.

"Eşi dostu bırak gidiyoruz"

Almanya'ya dönen Ahmet Şahin, tatilini memleketi Çorum'da geçirdiğini söyledi.

Akrabalarını ve arkadaşlarını ziyaret ettiğini belirten Şahin, "Tatil güzel geçti her yıl gelmeye çalışıyorum. 1995'ten beri gurbetteyiz dönerken burukluk yaşıyoruz, eşi dostu bırak gidiyoruz." dedi.