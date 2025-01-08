Kapıkule'de 1526 kaçak cep telefonu ele geçirildi

AA
Kaçakçılara geçit verilmiyor...
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen tır, risk analizi kapsamında incelemeye alındı.
TIRIN DORSESİNDE YOĞUNLUK BELİRLENDİ
X-ray taramasına alınan tırın dorsesinde yoğunluk belirlendi.
1526 TELEFON YAKALANDI
Aramada, dorsenin tabanına gizlenmiş 1526 cep telefonu ve cep telefonu kılıfı ele geçirildi.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan tır sürücüsü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış