Kapıkule'de 2 milyon TL değerinde kaçak gelinlik yakalandı Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen yabancı uyruklu şahısların bulunduğu bir minibüse düzenlenen operasyonda kaçak olduğu belirlenen piyasa değeri 2 milyon TL olan çok sayıda gelinlik ele geçirildi.

ensonhaber.com Sınırlardan kaçak ürün ve kaçakçıların geçişine izin verilmiyor. Bu kapsamda yapılan operasyonların sayısı her geçen gün artıyor. Bir yeni operasyon daha Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yapıldı. Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen yabancı uyruklu şahısların bulunduğu minibüs, şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Siyah poşetler incelendi Şahısların tarama öncesinde şüphe uyandıracak şekilde araçtan çok sayıda siyah poşet indirmeye çalıştığı fark eden ekipler hemen harekete geçti. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından şüphelilere müdahalede bulunularak detaylı arama başlatıldı. Kaçak gelinlik çıktı Yapılan kontrolde, siyah poşetlerin içinden çok sayıda gelinlik çıktı. Siyah poşetlerin içerisine saklanmış 73 adet gelinliğe el konuldu. 2 milyon TL değerinde Gelinliklerin piyasa değerinin 2 milyon 240 bin Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatıldı.