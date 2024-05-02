Kapıkule'de aranan tırda yaklaşık 19 kilo altın ele geçirildi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan 2 turda 39 milyon 600 bin TL değerinde 18 kilo 725 gram kaçak altın ile lüks araç yedek parçaları bulundu.

DHA

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda denetimler sürüyor.

Bu kapsamda da Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık operasyonları düzenledi.

Yurda giriş yapan E.Ç.'nin kullandığı tır, ekipler tarafından arandı, gizli bölmelere konulmuş 23 parça halinde külçe altın ile 22 bilezik olmak üzere toplam 18 kilo 725 gram kaçak altın ele geçirildi.

Piyasa değeri: 39 milyon

Piyasa değeri 39 milyon 600 bin lira olan kaçak altınla ilgili sürücü E.Ç., gözaltına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giren başka bir tırda ise lüks araçlara ait 7 motor kapağı ve kaporta yedek parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü İ.T. ile ilgili soruşturma sürüyor.

4 şüpheli hakkında adli işlem

Öte yandan merkez ve Havsa ilçelerinde 4 adres ve 2 araçta yapılan aramalarda ise 387 şişe gümrük kaçağı içki, 25,5 litre sahte içki, 25 litre etil alkol ve 6 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Kaçak içkilerle ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)