Kapıkule’de gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı. Sevdiklerini ve memleketlerini geride bırakan gurbetçiler, gözyaşlarını tutamadı.

Avrupa’da yaşayan gurbetçi Türklerin Türkiye tatili sona erdi.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren vatandaşların, dönüş yolculuğu başladı.

Memleketlerinden ayrılmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen gurbetçiler, gözyaşlarını tutamadı.

Vatandaşların araçlarında, memleketlerine özgü ürünlerin de bulunduğu görüldü.

"GELİRKEN ÇOK İYİ AMA DÖNERKEN KÖTÜ"

Yaz tatilini Düzce Akçakoca’da geçiren Bahar Şenoğlu, Almanya'nın Nürnberg kentine dönüş yolunda göz yaşlarını tutamadı.

Şenoğlu, “Türkiye'ye gelirken çok iyi ama dönerken kötü. Bütün ailem burada. İsteyerek gidiyor muyum, hayır. Ama ülkemizin gerçekten kıymetini bilsinler. Çok isterim burada olmak ama elde olmayan nedenler olmayınca olmuyor, bazen de yapacak bir şey olmuyor.





“TÜRKİYE’NİN TAŞI TOPRAĞI ALTIN”

Çok güzel bir ülkemiz var. Çok çok çok güzel. Her ne kadar eleştirilsek de gurbetçiler olarak ben hepsine karşı aynı cevabı veririm. Türkiye'nin taşı toprağı altın. Başka bir ülke tanımıyorum üzerine.

“YANIMDA SEVGİ GÖTÜRÜYORUM”

Memleketimin lezzetlerini de götürüyorum ama en önemlisi Almanya'ya kucak dolusu sevgi götürüyorum."





“İNSAN BİR SEVİNÇLE GELİYOR, GİDERKEN DE ÜZÜLÜYOR”

1978 yılından bu yana Almanya’da yaşayan İbrahim Keçili, memleketi Karaman’dan dönerken yaptığı açıklamada, "İnsan bir sevinçle geliyor, giderken de üzülüyor. Tabii üzülüyorsun, yok yere olsa 3 bin kilometrenin üzerinde yolu niye geleyim. Orada da evim var, barkım var, işim gücüm her şeyim orada ama insan burayı özlüyor. Kardeşim var, anam, babam var, halan, teyzen var, herkesi özlüyorsun. Onun için geliyorsun. Buradan giderken yok yok her şey götürüyoruz. Tadı bir başka oluyor memleketin hasretiyle." sözlerini kaydetti.

“YOK YOK ARABADA”

Gubete hasretle döndüklerini belirten Dursun Keçili, Karaman’ın lezzetlerini arabaya doldurduklarnı belirterek, “Salça, mantı, mangal, kavurma sacı, çerez aldık Türkiye'den, Almanya'ya götürüyoruz. Yok yok arabada." dedi.

Tatilini Nevşehir’de geçiren Cevat Çetin de Almanya’ya memleketinin lezzetlerini götürdüğünü belirterek, “Orada da var buradaki ürünler ama tatlar tutmuyor. Nohududur, bulgurudur, pastırmasıdır, sucuğudur kendi lezzetlerimizi götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çetin, Almanya’ya buruk bir şekilde döndüğünü söyledi.

Ailesi ve yakınları ile kısa bir vakit geçiren Halil Demirkan ise dönüş yolunda, "Bir daha görebilecek miyiz, görmeyecek miyiz meçhul." ifadelerini kullandı.