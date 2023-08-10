Türkiye'den ayrılan gurbetçi: Hüzünlü şekilde dönüyoruz Akın akın Türkiye'ye gelen gurbetçilerin tatilleri sona erdi. Dönüş yoluna geçer vatandaşlar, sınır kapısında hüzünlü anlar yaşıyor.

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AA

Türkiye, bir yaz sezonunu daha hareketli geçiriyor.

Yerli ve yabancı turistler yurdun dört bir yanına akın ederek tatillerini değerlendirdi.

Sezonun keyfini çıkaranlardan biri de gurbetçiler oldu.

Yıllık izinlerini ana vatanda geçiren gurbetçiler, saatlerce bekledikleri sınır kapısından sonra memleketlerinde tatili doyasıya yaşadı.

Kapıkule'de dönüş yoğunluğu

Şimdi ise sıra dönüşe yolculuğuna geldi.

Baba ocağından ayrılan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor.

En çok tercih edilen sınır kapısı ise Kapıkule oluyor.

"Hüzünlü şekilde ayrılıyoruz"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personeli de Kapıkule'de gurbetçileri dönüş yolunda kolonya ve kentin yöresel tatlılarından ikram edip uğurluyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'e dönen Ferhat Atabaş, güzel bir tatil geçirdiğini ancak dönüş yolunun hüzünlü olduğunu söyledi.

Tatilin çabuk geçtiğini ve seneye tekrar geleceğini belirten Atabaş, "Memleketimizde, toprağımızda olmak bize mutluluk, sevinç veriyor. Güzel duygularla geliyoruz, hüzünlü şekilde tekrar ayrılıyoruz." dedi.

"Benim için olsa hiç gitmek istemem"

Hollanda'ya dönen Turgay Şimşek de tatilde ailesiyle bol bol gezdiğini anlattı.

Memleketten ayrılmanın zor olduğunu dile getiren Şimşek, "Her yıl ayrılırken üzülüyoruz. Benim için olsa hiç gitmek istemem ama çocukların okulları var, orada çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Toprağın kokusunu alıyorsun bu çok güzel bir duygu"

İbrahim Koç, tatilde büyüklerini, köyünü ve yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiği belirtti.

Gurbetçi olmanın zor bir duygu olduğunu anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Memlekete giriyorsun, toprağın kokusunu alıyorsun bu çok güzel bir duygu. Seneye tekrar geleceğiz inşallah. Memleketimiz Sivas Şarkışla'da tatilimiz güzel geçti. Dönerken bulgur, pastırma, peynir aldık Avusturya'da tüketeceğiz."

Ailesiyle Almanya'ya dönen Orhan Sönmez de memleketi bırakıp gitmenin ağır geldiğini ve hüzünlü olduklarını söyledi.