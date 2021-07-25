Sınır kapısında gurbetçilerin yoğunluğu devam ederken, anavatana ulaşan Hollandalı bir gurbetçi vatan hasretini gözyaşları içinde anlattı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde çalışan ve tatil için anavatanlarına doğru yola çıkan gurbetçilerin, yurda girişleri sürüyor.

Vuslat yoluna çıkan gurbetçiler, Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçerek memleket yolculuklarına devam ediyor.

Uzun ve yorucu sürecin ardından Türkiye'ye ayak basan gurbetçiler, vatan toprağına kavuşmayı bekliyor.

Hollanda'dan gelen Ahmet Koyuncu ise, Türkiye'yi çok özlediğini, yurduna kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kapıkule'deki gurbetçinin vatan hasretiyle dolu gözyaşları VİDEO

"TÜRK BAYRAĞINI GÖRMEK DÜNYALARA BEDEL"

Türkiye'de yaşayanların ülkenin kıymetini bilmesi gerektiğini belirten Koyuncu, "Bu duygu başka, değişik bir duygu. O bayrağı görmek dünyaya bedel. Sevin Türkiye'yi sevin. Bizim de kaderimiz gurbetçi olmak. Gönül ister miydi gurbetçi olmayı." dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Koyuncu, "Memleket özlenmez mi hiç. Bayrağı gördüğümüz zaman 3500 kilometre yorgunluğu yaşamamış gibiyiz. Yoluna ölürüz Türkiye'nin. İnşallah bir gün döneceğim. Çok farklı bir duygu, tek dileğim Türkiye'nin kıymetini bilin. Gözyaşıyla geliyoruz, gözyaşıyla gidiyoruz." diye konuştu.