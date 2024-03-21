Kapıkule’den geçen 190 bin euro Bulgar gümrüğüne takılı Edirne Kapıkule sınır kapısından çıkış yapan Türk ve Alman vatandaşının bulunduğu Almanya plakalı otomobilin gizli bölmesinde, Bulgaristan Kaptan Andreevo gümrük memurları tarafından 190 bin euro bulundu.

İHA

Sınır kapılarında sıkı bir denetim yapılıyor.

Gümrük memurlarınca araçlara yönelik yapılan incelemelerde, yasal sınırın üzerinde beyan edilmeyen paralar ele geçiriliyor.

Bulgar gümrük görevlileri durdurdu

Son olarak Türkiye'den Almanya'ya gitmek için Kapıkule sınır kapısından geçen, içerisinde Türk ve Alman vatandaşının bulunduğu otomobil, Bulgar gümrük görevlileri tarafından detaylı incelemeye alındı.

Boşlukta 190 bin euro bulundu

Türk ve arkadaşı Alman vatandaşının beyan edecekleri bir şeyin olmadığını belirttikleri otomobilin sürücü koltuğunun arkasındaki zeminde bulunan boşlukta, 190 bin euro banknot bulundu.

Beyan edilmediği ortaya çıktı

Beyan edilmemiş 190 bin euro ile ilgili Haskovo Svilengrad Bölge Savcılığının gözetiminde soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından ön duruşma başlatıldığı bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)