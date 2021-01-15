Kar etkisine giren Türkiye'de 5 günlük hava durumu

Kar ve soğuk hava Türkiye'yi etkisi altına alırken, hafta başında sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altına düşmesi bekleniyor.

Türkiye Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi.

Ülkenin büyük bölümünde sağanak ve kar yağışı hakim.

Soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte batı ve iç bölgelerde mevsim normallerinde, doğu bölgelerimizde ise mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kuzeybatıdan başlayarak ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve hafta sonunda Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceğini açıkladı.

HAFTA BAŞI SICAKLIKLAR DAHA DA DÜŞECEK

18 Ocak pazartesinden itibaren ise sıcaklıklar kuzeybatı bölgelerden başlayarak daha da düşecek ve ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte, Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, Marmara bölge genelinde orta, diğer yerlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında, zirai faaliyetlerine devam eden üreticiler buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması için uyarıldı.

15 OCAK CUMA YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılar ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm),Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklıkların ise ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI

Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm),Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA KAR

Bugün İstanbul genelinde uzun süredir beklenen kar yağışı sabahın ilk saatleriyle birlikte başladı.

Metropollde bugün itibariyle başlayan kar yağışının hafta sonu etkisini artırması ve pazartesi dahil olmak kaydıyla hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor

TÜRKİYE'NİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ