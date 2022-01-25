Kar yağışının etkisi ile İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 54,11’e yükseldi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Elmalı Barajı, havadan görüntülendi.

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Ulaşımı zora sokan karın barajlara etkisi ise olumlu oldu. Baraj doluluk oranları, cuma gününden beri devam eden kar yağışı ile yükselişe geçti.

İSKİ verilene göre baraj doluluk oranları yüzde 54,11’e çıktı. Karların erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesinin beklendiği belirlendi.

Kar, İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarını yükseltti ViDEO

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Öte yandan kar yağışıyla doluluk oranı yükselen Elmalı Barajı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı Barajı havadan görüntülendi.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

-Ömerli Barajı yüzde 76,87

-Alibeyköy yüzde 33,81

-Büyükçekmece yüzde 43,26

-Darlık yüzde 52,86

-Sazlıdere yüzde 22,59

-Elmalı yüzde 73,35

-Istrancalar yüzde 75,43

-Kazandere yüzde 63,33

-Pabuçdere yüzde 59,74

-Terkos yüzde 48,46