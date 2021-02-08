Kar İstanbul'a geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un 14-15 Şubat tarihlerinde kar yağışının etkisi altında kalacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'a kar müjdesi geldi.

Yapılan tahminlere göre İstanbul'da hava sıcaklıkları, önümüzdeki perşembe gecesinden itibaren 10 derece birden düşecek.

KAR CUMARTESİ GELİYOR

Megakent'e kar yağışı ise cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak. Kar yağışı, 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini artıracak.

FIRTINA UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları bugün beklenen fırtınaya karşı da uyardı.

Yapılan açıklamada, "Marmara Deniz'inde rüzgarın; bugün öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın; Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'UN 7 GÜNLÜK HAVASI

Önümüzdeki 7 günde beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı:

"Salı parçalı bulutlu 11-17 derece, çarşamba yağmurlu 10-17 derece, perşembe bulutlu 9-18 derece, cuma yağmurlu 8-9 derece, cumartesi bulutlu 3-5 derece, pazar kar yağışlı 1-3 derece, pazartesi kar yağışlı 1-3 derece"