Kar tatili sevenler Palandöken'e akın etti

Kış turizminin göz bebeği Palandöken'de, kızak ve kayak pistlerinde 'İğne atsan yere düşmeyecek' dedirten görüntüler ortaya çıktı.

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizminin vazgeçilmez kayak merkezlerinden biri olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, okulların yarıyıl tatiline girmesine sayılı günler kala doldu taştı.

Kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler acemi pistinde kızakla kayarak tatilin keyfini çıkarıyor.

PALANDÖKEN DOLUP TAŞIYOR

Pistlerdeki ışıklandırma sayesinde geceleri de kayak yapılabiliyor. Kent merkezine 5, Erzurum Havalimanı'na 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen tatilci ve turistler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte kayak yapma olanağı buluyor. Sömestir tatiline hazırlık yapan otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı.

"BURAYA GELEN BAŞKA YERE GİTMİYOR"

Yarı yıl tatilinde doluluk oranın yüzde yüz olduğunu ifade eden Otel Genel Müdürü Nuh Seçer, "Tamamı ışıklandırılan pistler sayesinde tatilciler gece gündüz demeden kayak yapabiliyor. Tatil için buraya bir kere gelen artık başka bir yere gitmiyor. Palandöken, kayak sporunu yapanlar için bulunmaz bir nimet. Erzurum kış sporları merkezi olduğu için burada kayağın dışında isteyen curling, buz hokeyi, buz pateni yapıp şifalı kaplıcalarından faydalanabilir." diye konuştu.