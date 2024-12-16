Kar ve tipi kara yollarında ulaşımı aksattı

AA
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde karla mücadele çalışması yapıldı.
ULAŞIM AKSADI
Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı 18 kişilik ekibin çalışması sonucu, yollar kontrollü olarak küçük araçlara açıldı.
Ağır tonajlı araçların geçişi için söz konusu yollarda genişletme çalışmaları sürüyor.
Ekipler, mevcut yollarda yoğun buzlanmanın olduğunu belirterek, sürücülerin tedbirli olmasını istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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