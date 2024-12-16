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Kar ve tipi kara yollarında ulaşımı aksattı

Kar ve tipi kara yollarında ulaşımı aksattı Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden olurken, Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı.