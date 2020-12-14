Kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? MGM yağış uyarıları..

Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışının başlamasıyla birlikte İstanbullular ne zaman kar yağacak sorusunu gündeme taşıdı. Soğuk havalarla birlikte kar yağışı olacak mı merak konusu oldu.

Yeni haftaya başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun birçok kesiminde etkili olacak yağışların dolu, sağanak ve karla karışık yağmur şeklinde görüleceği bildirilirken birçok ilde aşırı yağış nedeniyle vatandaşların sel, su baskını gibi durumlara karşı tedbirli olması konusunda uyarı yapıldı.

Yeni yıla kısa bir süre kala havaların soğumasıyla birlikte kar yağışının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da ne zaman kar yağacağı merak ediliyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ılık ve yağışlı hava sistemi, Orta Akdeniz üzerinden gelecek. Batı, güney ve iç bölgelerde aralıklarla görülecek yağışların gelecek hafta ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor. Özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli yağış bekleniyor. Bu nedenle İstanbul ve yakın illerde kar yağışından ziyade yoğun ve sağanak bir yağış bekleniyor. Ancak sıcaklık farkları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve sis olaylarının yaşanacağı bildirildi.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.



Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli, Erzincan ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Rüzgarın Ege ve Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney Kesimleri ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yağışların; Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale ve Balıkesir’in batı, Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarısında bulunuldu.