Kar yağarken şimşek çakar mı, gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken şimşek çakması neden olur?

Kar yağarken şimşek çakar mı, gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken şimşek çakması neden olur?

İstanbul'da kar yağarken şimşek çaktı ve gök gürültüleri duyuldu. Alışılagelmişin dışında gerçekleşen kar yağarken şimşek çakması ve gök gürlemesi olayı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Vatandaşlar, kar yağarken şimşek çakması ve gök gürlemesinin olup olmayacağını merak ediyor.

İstanbul'da kar yağışı sırasında şimşek çaktı ve gök gürültüsü duyuldu.

Yağmur yağarken yaşanan şimşek çakması olayının kar yağarken yaşanması kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Alışılagelmiş bir durum olmaması nedeniyle ‘’Kar yağarken şimşek çakar mı, gök gürültüsü olur mu?’’ sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Peki, kar yağarken şimşek çakar mı, gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken şimşek çakması neden olur?

KAR YAĞARKEN ŞİMŞEK ÇAKAR MI, GÖK GÜRÜLTÜSÜ OLUR MU?

Kar yağarken şimşek çakması olayı, deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olmasından kaynaklanmaktadır. Genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanmaktadır.

Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükselmesi ile bulut içerisinde küçük dolu taneleri oluşuyor. Bu doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi ile gök gürültüsü oluşuyor.

Meteoroloji yetkilileri ise konuya ilişkin açıklamasında, "Gökgürültüsü şimşek ve kar yağışı yadırgandı. Çok soğuk olduğu zaman havada dikine gelişen bulutlar oluşuyor. Bu ilkbaharda yaşanan doğa olayının bir benzeri. Bu nedenle de aynı ilkbahardaki gibi gök gürültüsü meydana geliyor. Kar yağarken şimşek çakmaz diye bilimsel bir kural yok. Bu normal bir olaydır. Korkup endişelenmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden iklim bilimci Dr. Öğretim Üyesi Okan Bozyurt, kar yağarken gök gürültüsü ve şimşek çakması olayı hakkında açıklama yaptı.

Konuyla ilişkin Bozyurt, kar yağarken gök gürültüsü ve şimşek çakması olayının 'cephesel oraj' olarak adlandırıldığını belirterek nadir görülen bir doğa olayı olduğunu söyledi.





KAR YAĞARKEN ŞİMŞEK ÇAKMASININ OLUMSUZ ETKİSİ OLMAZ

Kar yağarken şimşek çakmasının olumsuz bir etkisinin olmayacağını vurgulayan Bozyurt, "Bu tür yağışların olumsuz bir etkisi olmaz. Sadece ilginç bir tabiat olayı olarak hafızamızda kalır. Ama bu zaman zaman oluyor. Normal şartlarda nasıldır? Atmosferden çıktıkça sıcaklığın azalması lazım. Fakat bazı durumlarda dediğim gibi ani soğuk hava baskınlarında yani Balkanlar'dan gelen ani soğuk hava baskınlarında özellikle soğuk hava daha ağır olduğu için fizik olarak sıcak havanın altına giriyor. Sıcak havayı aniden yukarı doğru çıkarıyor. Sıcak hava genleşiyor ve hafifleyip yukarı çıkıyor. Dolayısıyla yukarı çıkma esnasında zıt yönlü elektrik akımı meydana geliyor" dedi.







