Kar yağışı, Ankara'yı beyaza bürüdü Etkisini artıran kar sonucu başkent beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji, kar yağışının bir gün daha süreceğini tahmin ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Soğuk havanın kendini hissettirmesiyle birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı.

Başkent Ankara'da kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar zaman zaman etkisini artırdı.

Ankara'da kar yağışı

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar, parklar ile kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Başkent için hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, bugün Ankara'da hava sıcaklığı en düşük eksi 1, en yüksek 3 santigrat derece olacak.

Başkentte pazartesi günü de kar yağışı bekleniyor. Karlı havanın, salı günü kenti terk edeceği öngörülüyor.