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Kar yağışı İstanbul’a 10 günlük su kazandırdı

Kar yağışı İstanbul’a 10 günlük su kazandırdı

Yaklaşık 15 gün öncesine kadar susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul, son yağan yağmur ve kar yağışları ile rahat bir nefes aldı.