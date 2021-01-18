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    Kar yağışı İstanbul’a 10 günlük su kazandırdı

    Yaklaşık 15 gün öncesine kadar susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul, son yağan yağmur ve kar yağışları ile rahat bir nefes aldı.
    • İHA
    • 18.01.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 11:25
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    Kar yağışı İstanbul’a 10 günlük su kazandırdı

    Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul’da, etkili olan yağmur ve kar yağışı barajları doldurmaya devam ediyor.

    Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören İstanbul'da görülen yağmur ve kar yağışları İSKİ’nin verilerine de yansıdı.

    DOLULUK ORANI YÜZDE 30'A ULAŞTI

    Kentte son 3 gündür etkili olan kar yağışı, 10 günlük su kazandırdı. Doluluk oranı ise aylar sonra yüzde 30 seviyesinin üzerine yeniden çıktı. Yağışlar öncesi 8 Ocak'ta su seviyesi yüzde 19,16 seviyesindeydi.

    Kar yağışı İstanbul’a 10 günlük su kazandırdı #1

    ISTRANCALAR BARAJI DOLDU

    En fazla artış ise İstanbul’un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajı'nda görüldü.

    10 Ocak Pazar günü yüzde 32,46 olan doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 84 seviyesine yükseldi. Alibeyköy Barajı yüzde 42 seviyesine çıktı.

    İstanbul'da kış döneminde günlük ortalama 2.7 milyon metreküp su tüketiliyor.

    Kar yağışı İstanbul’a 10 günlük su kazandırdı #2

    istanbul baraj

    istanbul baraj

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