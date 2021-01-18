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- Kar yağışı İstanbul’a 10 günlük su kazandırdı
Kar yağışı İstanbul’a 10 günlük su kazandırdı
- İHA
- 18.01.2021 - 11:08
- Güncelleme : 18.01.2021 - 11:25
Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul’da, etkili olan yağmur ve kar yağışı barajları doldurmaya devam ediyor.
Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören İstanbul'da görülen yağmur ve kar yağışları İSKİ’nin verilerine de yansıdı.
DOLULUK ORANI YÜZDE 30'A ULAŞTI
Kentte son 3 gündür etkili olan kar yağışı, 10 günlük su kazandırdı. Doluluk oranı ise aylar sonra yüzde 30 seviyesinin üzerine yeniden çıktı. Yağışlar öncesi 8 Ocak'ta su seviyesi yüzde 19,16 seviyesindeydi.
ISTRANCALAR BARAJI DOLDU
En fazla artış ise İstanbul’un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajı'nda görüldü.
10 Ocak Pazar günü yüzde 32,46 olan doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 84 seviyesine yükseldi. Alibeyköy Barajı yüzde 42 seviyesine çıktı.
İstanbul'da kış döneminde günlük ortalama 2.7 milyon metreküp su tüketiliyor.