Kar yağışı kaç gün sürecek, ne zamana kadar devam edecek?

Kar yağışı kaç gün sürecek, ne zamana kadar devam edecek?

İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini hissettirmeye başladı ve şehrin büyük bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı. Peki, Kar yağışı kaç gün sürecek?

Günlerdir peş peşe yapılan uyarıların ardından kar yağışı, İstanbul’da etkisini gösterdi. Sıcaklıklarda yaşanan ani düşüşle beraber başlayan kar yağışının devam ettiği kentte her yer beyaz örtüyla kaplandı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı artmaya devam ediyor.

Özellikle İstanbul’da yaşayanlar kar yağışının ne zamana kadar süreceğini merak ediyor.

Peki, Kar yağışı kaç gün sürecek, ne zamana kadar devam edecek? İşte, MGM tarafından yayımlanan il il hava durumu...

KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul’da yoğun kar yağışının gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Türkiye genelinde, kar yağışının başta batı ve kuzey kesimlerde etkili olması beklenirken yeni hafta ile birlikte İç Anadolu ve Doğu bölgeleri de etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.



Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli gibi birçok ilde etkisini gösteren kar yağışının 6 gün boyunca belirli kesimlerde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise neredeyse tüm yurtta kar yağışı bekleniyor.

Bugünkü rapora göre, İstanbul dahil birçok ilde etkili olan kuvvetli kar yağışı, 15 Şubat Pazartesi günü de etkisini göstermeye devam edecek.

Uzun vadeli hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da yağışların Perşembe gününe kadar devam edeceği aktarıldı.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

Yağışların; Marmara ve Batı Karadeniz'de yoğun kar, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.





ÇIĞ UYARISI

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.



