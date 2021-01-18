Kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar ne zaman bitecek?

Kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar ne zaman bitecek?

İstanbullular, bekledikleri yağışlı havalara kavuştu. Hafta sonu başlayan kar yağışı, Pazartesi günü de etkisini sürdürüyor. Peki kar yağışı ne kadar sürecek, hangi gün bitecek?

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle haftalardır beklenen karlı hava sonunda geldi.

Yurttan beyaz manzaralara sahne olan karlı günlerde birçok şehirde beyaz örtü oluştu.

Haftanın ilk günü işe gitmek için uyananlar, yoğun kar yağışıyla karşılaştı. İstanbullular kar yağışı ne zaman bitecek, ne kadar sürecek sorularını araştırmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte detaylar..

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da meydana gelen kar yağışının bu gece ve yarın yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Vali Yerlikaya, vatandaşların tedbirli olmaları konusunda da uyarmayı ihmal etmedi.

İstanbul’un Avrupa Yakası’nın sadece kuzey ve yüksek kesimleri bugün kar yağışından etkilenecek. Anadolu Yakası’nda ise kar yağışı daha geniş bir alanda akşam saatlerine kadar kendini gösterecek.

Yaklaşık 5 gündür yurdun önemli kısmında etkili olan karlı ve soğuk hava dalgası yarından itibaren adım adım batı kesimleri terk edecek.

İstanbul'da bu haftanın son karlı günü yaşanacak, kar yarın Doğu Anadolu'da sürse de çarşamba gününden itibaren etki alanı iyice daralacak.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA SON DURUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hafta sonu sonrası İstanbul’da kar yağışı bugün de devam etti. Vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı.

Megakent güne karla uyanırken, kısıtlama sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası yüzde 80’i gördü.