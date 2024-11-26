Kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

İHA

Türkiye genelinde sıcaklıklarda düşüş yaşanırken yurdun birçok ilinden kar manzaraları gelmeye devam ediyor.

Kar yağışlarının birçok ili etkisi altına alması sonrası valiliklerden ve yetkili mercilerden okulların tatil edilmesine yönelik açıklamalar yapılıyor.

İşte, okulların tatil edildiği o iller;

BAYBURT

Bayburt'ta buzlanma riski nedeniyle, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının durmasıyla hava sıcaklığının ciddi şekilde düşeceği ve buzlanmanın günlük hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

Alınan tedbirler kapsamında il genelindeki resmi ve özel eğitim kurumları, kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kurslarında eğitim yapılamayacak.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan ve kreş veya anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

BİNGÖL

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Bingöl’ün Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerimizde her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, il merkezi ve Solhan ilçemizde ise taşımalı eğitim ile okullara erişi sağlanan öğrencilerimiz için 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. İl merkezi ve adi geçen ilçelerimizde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de ayni gün idari izinli sayılacaktır.

KAYSERİ

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kar nedeni ile eğitime 1 gün daha ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlimiz genelinde halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı ancak kar yağışının durması ile birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir. Buzlanmanın meydana getireceği muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 27 Kasım 2024 Çarşamba günü bir 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Valiliğimizin resmi sitesi, sosyal medya hesapları ve Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in sosyal medya hesapları dışında yayınlanan bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

ORDU

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 ilçenin tamamında, 3 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 27 Kasım tarihinde 1 gün ara verildiği belirtilerek, şu ifadelerde bulunuldu:

Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerimizin tamamında, Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı ve Divantürk Mahallesi'nde bulunan okulları ile Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, Ünye İlçemizin Pelitliyatak Mahallesi’nde bulunan okullarda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 27 Kasım 2024 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Açıklamada ayrıca tamamen ve kısmen eğitim-öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları bildirildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da il merkezi ile bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime, Çayırlı ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

ARTVİN

Artvin’in Şavşat ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün ara verilirken Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre ilçede aşırı buzlanma beklendiği ve bu durumun ulaşımı aksatarak risk oluşturabileceği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: