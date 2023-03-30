Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller Nevşehir, Gümüşhane, Bayburt, Muş ve Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime perşembe günü ara verilirken, Ordu, Sivas ve Samsun'un da bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi.

İşte kar nedeniyle okulların tatil edildiği illler..

Nevşehir

Nevşehir'de, kar yağışı nedeniyle eğitime perşembe günü ara verildiği duyuruldu.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde öğle saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle, 30 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.

Yozgat

Yozgat'ta da kar yağışı nedeniyle okullar perşembe günü tatil edildi.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi alanlarda olumsuz etkilerinin olabileceği belirtilerek, her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin perşembe günü tatil edildiği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Bayburt

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde perşembe günü için eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Muş

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ve kuvvetli fırtınanın devam edeceği yönünde meteorolojik uyarıların yapıldığı belirtildi. Bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediğine yer verilen açıklamada, riskli durumun önüne geçmek amacıyla 30 Mart perşembe günü il genelinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri ile kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacakları bildirildi.

Ordu

Ordu'da etkisini sürdüren kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İl genelinde kar yağışı ve olası buzlanma olaylarına karşı Çaybaşı, İkizce, Akkuş, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye ve Korgan ilçelerinde resmi ve özel tüm okullarda eğitim-öğretime perşembe günü ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Samsun

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, Tahnal İlkokulu ve Ortaokulu, Konakören İlkokulu ve Ortaokulu ve Cevizli İlkokulunda 30 Mart Perşembe günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, diğer okullarda olumsuz hava şartları nedeniyle okullarına ulaşamayan öğrencilerin de izinli sayılacakları belirtildi.

Sivas

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde de kar yağışı nedeniyle eğitime perşembe günü ara verildiği bildirildi. Akıncılar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, 30 Mart Perşembe günü ilk, orta ve liselerde eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.