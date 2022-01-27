CHP yönetimine ait Sarıyer, Küçükçekmece ve Beylikdüzü Belediyelerinde çöplerin toplanmaması sonucu şikayetler arttı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası ilde kriz yaşanıyor.

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belelediyesi'nin (İBB) günlerdir uyarıların yapılmasına rağmen yetersiz kalan önlemleri sonrası, İstanbullular büyük mağduriyet yaşadı.

İBB'nin yollarda gereken önlemleri almaması sonrası diğer bir sorun da CHP'li yerel belediyelerde yaşandı.

Kar yağışını bahane eden CHP'li belediyelerden Sarıyer, Küçükçekmece ve Beylikdüzü'nde çöp dağları oluştu.

Kar nedeniyle toplanmayan çöplere ilçe sakinleri tepki gösterirken çöpler, kötü koku ve görüntü oluşturdu.

Evlerin önündeki kovaların dolduğu ve sokak ortasında çöp poşetlerinin olduğu görüldü.

"BURAYA O KADAR KAR YAĞMADI AMA ÇÖPLER DURUYOR"

Sarıyer Bağlar mevkisinde oturan bir mahalle sakini, yaklaşık bir haftadır çöplerin alınmadığını, mahallelerinde çöp yığını oluştuğunu belirterek, "Bizim buraya çok kar yağmamasına rağmen gelip çöpler alınmadı. Bu çöplerin böyle olması normal değil. Çöplerin toplanmasına dair bir çalışma yapılmadı. Çöpler alınmadı, tüm mahalle böyle. Çocuklarımız çıkıp oynuyor, büyüklerimiz, yaşlılarımız var, hijyenik bir ortam değil." dedi.

Kar yağışı sonrası CHP'li belediyelerde çöpler toplanmadı VİDEO

NE TUZLADILAR NE DE ÇÖP TOPLADILAR

Kar yağdığından beri çöplerin evlerin önünde durduğunu belirten başka bir mahalle sakini de "Tuzlama çalışması yapıldığını da görmedim. Çöp arabaları gelmedi. Kaç gündür bu yoldan geçiyorum, çöpler olduğu gibi duruyor. Ne zaman alınır bilmiyorum ama hiç güzel bir görüntü değil." diye konuştu.