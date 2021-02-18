Marmara Bölgesi'nde hafta başından bu yana etkisini sürdüren kar yağışı, yerini yağmura bırakıyor. Sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

Yurt genelinde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle trafikte büyük sorunlara neden olan yoğun kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

KAR GİTTİ, YAĞMUR GELDİ

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde eğitimde de aksamalara neden olan kar, yerini yağmura bırakıyor.

3 gündür karla mücadele eden İstanbulluları yağış bekliyor.

Marmara Bölgesi'nde, çok bulutlu, bölge genelinin yağış alacağı bir hava tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde olması, bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'NİN SON TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, verilere göre son tahminlerini yayınladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bingöl çevreleri, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere sabah saatlerinde Hakkeri ve Şırnak'ın yükseklerinde, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Sıcaklıkların batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

Yağışların, bu sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın bu sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunuyor.

ZİRAİ DON

Türkiye'nin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don beklentisine karşı çiftçiler uyarıldı.

TÜRKİYE'NİN 5 GÜNLÜK HAVA RAPORU