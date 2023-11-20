Kar yurda giriş yaptı! Meteoroloji 5 günlük hava tahmini raporunu paylaştı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağış ve karın etkili olduğu haftanın ardından 5 günlük hava tahmini raporunu paylaştı. Rapora göre, havanın mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Yurt genelinde kış soğukları etkili oluyor.

Sonbahar mevsiminin sonlarına yaklaşılırken sert soğuklar yüzünü gösterdi.

Öyle ki güneşli havaların ardından başlayan yağmur, birçok ilde sele yol açtı. Ardından hafta sonu da devam eden şiddetli yağışlar adeta hayatı felç etti.

Okullar tatil oldu

Gece saatlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Şile, Zonguldak, Düzce ve Diyarbakır'da okullar yağışların ardından tatil de edildi.

Gözler, hafta boyunca havanın nasıl olacağına dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen habere çevrildi.

5 günlük hava tahmini raporu

Meteoroloji, 5 günlük hava tahmini raporunu paylaştı. Mevsim normallerinin altına seyreden havanın hafta boyunca da devam edeceği tahmin ediliyor.

Buna göre bugün 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Sarı kodla uyarılan iller şöyle:

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Mersin, Kars, Malatya, K. Maraş, Muş ve Sinop.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu kodla uyarılan iller ise şöyle:

Artvin, Bingöl, Erzincan, Hakkari, Kastamonu, Rize, Tunceli ve Şırnak.

Turuncu kodlu uyarı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.