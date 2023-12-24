Kar yurdu etkisi altına aldı! 2 ilde okullar tatil edildi Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Ardahan ve Bingöl'ün Karlıova ilçelerinde okullar bir günlüğüne tatil edildi.

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DHA

Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düştü.

Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, olumsuzluklara yol açtı.

Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınlayarak uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve olumsuz hava koşullarının ulaşımı etkilemesi nedeniyle gözler okulların durumuna çevrildi.

Ardahan'da eğitime ara verildi

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Ulaşımın aksaması dolayısıyla tüm okulların yarın tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Karlıova'da köy yolları kapandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışla birlikte birçok yollar karla kaplandı, ilçeye bağlı 23 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Belediye, İlçe Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Bingöl- Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, birçok bölgede da elektrik kesintisi yaşandı.

Okullar bir gün tatil

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtilerek, “Karlıova ilçemiz merkez ve köy okullarının tamamı, 25 Aralık Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)