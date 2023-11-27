Kar yurdu etkisi altına aldı! 4 ilde okullar tatil edildi: Zonguldak, Erzurum... Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kentlerde eğitime 1 gün ara verildi. Zonguldak, Hatay, Kastamonu ve Erzurum'da eğitim, kar engeline takıldı.

İHA

Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düştü.

Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, olumsuzluklara yol açtı.

Öyle ki hafta sonu birçok ili sağanak vurdu. Antalya ve İzmir'de etkili olan yağışların ardından su baskınları kaçınılmaz oldu.

Başkent'te kar yağışı başladı

Öte yandan yurdun birçok noktasında da başta Ankara olmak üzere kar yağışı başladı.

Kısa sürede tutan kar, kentleri adeta beyaza çevirdi.

Bununla da kalmadı, yağışlar nedeniyle bazı kentlerde okullar tatil edildi.

Zonguldak, Hatay, Kastamonu...

Zonguldak’ta devam eden kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle bugün okullar tatil oldu.

Ayrıca Hatay’ın İskenderun ilçesinde de eğitim kuvvetli yağış ve fırtınanın engeline takıldı ve deniz taşkınları nedeniyle okullara 1 gün ara verildi.

Kastamonu’da da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Erzurum'da 1 gün ara verildi

Son olarak tatil ilan edilen bir il de Erzurum oldu...

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile 27 Kasım 2023 Pazartesi günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir." denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)