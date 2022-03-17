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Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları koronavirüse yakalandı
Bakan Hulusi Akar, TSK'da görevli 3 komutanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
- DHA
- 17.03.2022 - 17:02
- Güncelleme : 17.03.2022 - 17:48
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 3 komutanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Bakan Hulusi Akar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımızın değişik tarihlerde yaptırdıkları Covid testleri pozitif çıkmıştır. Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup, görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler."