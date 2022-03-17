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    Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları koronavirüse yakalandı

    Bakan Hulusi Akar, TSK'da görevli 3 komutanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 17:48
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    Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları koronavirüse yakalandı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 3 komutanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Bakan Hulusi Akar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımızın değişik tarihlerde yaptırdıkları Covid testleri pozitif çıkmıştır. Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup, görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler."

    Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları koronavirüse yakalandı #1


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