Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları koronavirüse yakalandı

Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları koronavirüse yakalandı

Bakan Hulusi Akar, TSK'da görevli 3 komutanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 3 komutanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bakan Hulusi Akar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımızın değişik tarihlerde yaptırdıkları Covid testleri pozitif çıkmıştır. Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup, görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler."