Kara kış geldi çattı! Bitlis'te kar yağışı nedeniyle okullar tatil... Kentte dün akşam etkisini artıran yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde okullar tatil edildi.

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AA

Kış, yüzünü yurt genelinde göstermeye devam ediyor.

Özellikle doğu bölgelerinde kar yağışı hızını artırdı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Okullar tatil edildi

İl merkezi ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Ekipler çalışmaları yürütüyor

Bir diğer yandan kentte dün Karayolları ekipleri, etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için küreme çalışması başlatmıştı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Karayolları 118. Şube Şefliği ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için ana yollarda kar küreme çalışması yürüttü.

Sürücülerin olumsuz durumla karşılaşmaması için Bitlis çevre yolunda, Hizan'ın Panor ile Mutki'nin Karçinbaşı mevkiinde çalışma yapan ekipler, araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)