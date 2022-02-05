Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Bayraktar TB2 SİHA'larının Kara Kuvvetlerine yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.

Yerli üretim savunma araçlarıyla tüm dünyada kendinden bahsettiren Türkiye, savunma sanayii alanında her geçen gün daha da gelişiyor.

Geçtiğimiz yıl Kanada'nın Türkiye'ye askeri ihracatını durdurmasının ardından yerli üretim kamera üretimi de yapılmıştı.

ASELSAN'ın SİHA gibi hava platformları için geliştirdiği elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS, bu alanda dışa bağımlılığı da bitirmişti.

BAYRAKTAR TB2'LER TESLİM EDİLDİ

Başarıları gün geçtikçe katlanan Türk savunma sanayii, yeni Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimlerini de başarıyla tamamladı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılan teslimat, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından duyuruldu.

"HAYIRLI OLSUN"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, duyuruyu Twitter hesabından yaptı.

Demir, paylaşımında "Semalarmızda hür ve özgür... BaykarTech üretimi BAYRAKTAR TB2'lerimizden Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza yeni teslimatlarımızı yaptık. Hayırlı olsun" dedi.

Kara Kuvvetleri, Bayraktar TB2'lerini teslim aldı VİDEO

