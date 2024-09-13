Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, hudut hattı ve sınır ötesinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari'deki komutanlıklar ve Pençe Harekatları bölgelerinde incelemelerde bulundu.

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DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırda ve ötesinde yurt ve bölge güvenliğine yönelik çalışmalarını denetlemek üzere, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu çeşitli ziyaretlerde bulundu.

HUDUT VE SINIR ÖTESİNDE DENETLEME

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 12 Eylül 2024 tarihinde, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri ile 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı ve Pençe Harekatları bölgesinde bulunan üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)